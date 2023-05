x-ter Anlauf für Windkraft in Muttenz – Fortschritt für Energie­unabhängigkeit oder reine Symbolpolitik? Die Windrad-Befürworter in der Hard lancieren den Abstimmungskampf und sagen, damit könnten ökologisch 800 Haushalte beliefert werden. Das Referendumskomitee widerspricht. Tobias Gfeller

Peter Hartmann (Landrat, Grüne), Peter Buser (Landrat, EVP), Marc Herb (Präsident GLP Muttenz), Salome Lüdi (Co-Präsidentin SP Muttenz) machen sich für Windenergie in Muttenz stark. Foto: PD

Landrat Peter Hartmann (Grüne) muss laut reden, damit ihn die anwesenden Medienschaffenden zwischen Autobahn, Rangierbahnhof und Kompostieranlage hören können. Der Lärm neben dem vorgesehenen Standort des Windrades in der Hard ist enorm. Am 18. Juni stimmt Muttenz darüber ab, ob mit einer Zonenplanmutation der Weg für die erste Windkraftanlage im Unterbaselbiet geebnet werden soll. Das Pro-Komitee aus den Ortsparteien SP, Grüne, EVP, GLP und der Mitte präsentierte am Mittwoch seine Argumente.

Sie wollten gegen die «falschen Behauptungen» des Referendumskomitees Position beziehen, stellte Hartmann klar. Es stimme nicht, dass hier zu wenig Wind herrsche, betonte der Grünen-Landrat und zeigte auf einen kürzlich umgestürzten Baum. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werde das Projekt nichts kosten, da Primeo Energie als Investor die Kosten für Aufbau, Betrieb und Rückbau übernehmen werde, versicherte Marc Herb, Präsident der GLP Muttenz.

Was bisher geschah Infos einblenden Schon länger ist das Windrad in Muttenz ein umstrittenes Thema. Im Sommer 2021 wurde die entsprechende Zonenplanmutation von der Gemeindeversammlung zwar abgelehnt. Doch aufgrund eines Antrags der Grünliberalen wurde das Projekt ein zweites Mal auf die Traktandenliste gesetzt. Vergangenen Dezember wurde also erneut darüber abgestimmt, und: Die Mehrheitsverhältnisse hatten sich deutlich verändert. Die Stimmbevölkerung nahm die Zonenmutation an, die es der Primeo Energie erlaubt, ein 200 Meter hohes Windrad aufzustellen. Unter Buhrufen wurde noch am selben Abend das Referendum angekündigt. Jetzt befindet das Volk darüber. (bwi)

Das Pro-Komitee widersprach auch mehrfach der Kritik der Gegnerschaft, dass der Abstand zu den nächsten Wohnbauten zu gering sei. Sämtliche Grenzwerte würden eingehalten, so SP-Co-Präsidentin Salome Lüdi. Das sei auch beim Lärm der Fall. Zwar könne es je nach Wetterlage und Frequenzen vorkommen, wirft Ingenieur Peter Hartmann ein, dass das Windrad ab und zu hörbar sei, zu einem Problem werde dies aber nicht.

«Die Gegnerschaft widerspricht sich ja selber, wenn sie sagt, es habe hier nur jeden zehnten Tag genügend Wind, damit das Windrad drehe, der Lärm sei aber dennoch ein grosses Problem.» Zudem, erinnert Peter Hartmann, sind Windräder im Vergleich zu vor 20 Jahren viel leiser.

«‹Nachhaltige Energie ist gut, aber bitte nicht in Muttenz› funktioniert nicht mehr.» Marc Herb, Präsident Grünliberale Partei Sektion Muttenz/Birsfelden

Marc Herb wünscht sich mit dem Windrad Fortschritt, Sicherheit und Unabhängigkeit für Muttenz. 800 Haushalte könnten mit der Anlage in der Hard mit Strom versorgt werden. Windkraft sei gerade für die Stromlücke im Winter wichtig und eine ideale Ergänzung zur Wasserkraft und zur Solarenergie. Für Marc Herb ist klar: «Nachhaltige Energie ist gut, aber bitte nicht in Muttenz», das funktioniere nicht mehr. Für Mensch und Umwelt habe das Windrad keine negativen Auswirkungen. Auch bezüglich Grundwasserschutz sei der über 20 Meter breite Betonsockel unbedenklich. Für alle kritischen Fragen seien umfangreiche Untersuchungen vorgenommen worden, betont das Pro-Komitee.

So wurden die Muttenzer Windenergiepläne 2020 visualisiert. Visualisierung: PD

Die Abstimmung am 18. Juni wird kantonal und vielleicht sogar national wegweisend sein. Die Gegnerschaft ist gross und laut. Die für das Referendum nötigen Unterschriften gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung kamen rasch zusammen. Für Daniel Schneider, Präsident des Referendumskomitees, ist die geplante Anlage «reine Symbolpolitik und unsinnig».

«Das ist nicht nur Sache des Betreibers, denn dieser ist ein Monopolist. Ich bin überzeugt, wenn dieses Windrad nicht rentiert, werden die Strompreise in der Region steigen.» Das geplante Projekt sei zu nah am Siedlungsgebiet geplant. Die Lärmimmissionen würden so weit reichen, von wo aus man das Windrad sehen kann. Schneider wirft dem Pro-Komitee «Scheinargumente» vor, und die viel diskutierte Strommangellage sei «pure Angstmacherei».

Zur Sicherung der Energieversorgung würde der Präsident des Referendumskomitees die Wasserkraft und die Fotovoltaik in bewohnten Gebieten ausbauen und die Atomkraftwerke weiter betreiben, bis Alternativen genügend Strom liefern.





