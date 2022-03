Holzbau boomt – Der Wald erholt sich – nun bereiten die Sägereien Sorgen Die Nachfrage nach Schweizer Holz steigt. Doch in der Nordwestschweiz profitieren davon längst nicht alle Betriebe. Auch die Angst vor dem Borkenkäfer dämpft den Optimismus. Thomas Gubler

Holzbauer kämpfen mit Lieferengpässen und -verzögerungen, doch nicht alle Nordwestschweizer Forstbetriebe können davon profitieren. Foto: Christian Jaeggi

Der Schweizer Wald – und der nordwestschweizerische im Besonderen – hat schwere Zeiten hinter sich. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat Buchen und Fichten erheblich zugesetzt. Und die Preise für Rundholz (Stämme) vermochten in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten die Kosten bei weitem nicht mehr zu decken.

Das vergangene Jahr brachte dann aber gleich in doppeltem Sinne eine Erholung: Der Wald profitierte in hohem Masse vom nassen Sommer, und gleichzeitig sind Preise und Nachfrage für Bauholz auf den internationalen Holzmärkten wieder spürbar gestiegen. Ja, Holzbauer kämpfen mittlerweile sogar mit Lieferengpässen und -verzögerungen. Nur: Profitieren können vom neuen Trend noch längst nicht alle Forstbetriebe. Insbesondere in der Region Nordwestschweiz kommen die höheren Preise offenbar nur zögernd an.

Einen Anstieg des Preisindexes von rund 34 Prozent für Tannen- und Fichtenstammholz zwischen Herbst 2020 und Jahresende 2021 meldete vor Monatsfrist «Wald Schweiz», der Verband der Waldeigentümer. Dessen Präsident, der Appenzell-Innerrhoder Ständerat Daniel Fässler (Mitte), zeigte sich erleichtert darüber, dass endlich wieder eine kostendeckende Bewirtschaftung der Schweizer Wälder möglich sei.

Wenig Euphorie

Weniger euphorisch tönt dagegen der Geschäftsführer des Verbands der Waldeigentümer beider Basel, Raphael Häner. Von den über 30 Prozent besseren Holzpreisen habe er noch nicht viel gespürt. Nördlich des Jura gehe das möglicherweise ein bisschen länger, erklärt er gegenüber der BaZ. «Festgestellt haben wir aber immerhin, dass angesichts des boomenden Holzbaus die Nachfrage steigt und dass die Förster ihr Holz wieder verkaufen können.»

Christof Gubler, Förster des Reviers Schwarzbubenland, das von Büren bis an den Fuss des Passwangs reicht, teilt Häfners Auffassung. Etwa die Hälfte dieser Preiserhöhungen habe er bisher realisieren können. In Gebieten, die besser erschlossen seien als die Nordwestschweiz, etwa im Mittelland, sei die Preissituation wahrscheinlich aber besser.

Für Revierförster Gubler fehlt es indessen noch an anderen Voraussetzungen für eine schnelle und nachhaltige Erholung der einheimischen Waldwirtschaft. Der Schweizer Anteil am verarbeiteten Holz sei nämlich nach wie vor bescheiden. Einer der Gründe dafür sind mangelnde Verarbeitungskapazitäten. «40 Jahre lang ist eine Sägerei nach der andern von der Bildfläche verschwunden, diese Betriebe fehlen uns jetzt», sagt Gubler.

Hilfe für Sägereien

Was es brauche, um dem Schweizer Holz den nötigen Marktzugang zu sichern, sei ein Strukturprogramm für Sägereien. «Denn mittlerweile», so Gubler weiter, «beginnen sogar die Forstbetriebe selber zu sägen.» Es bewege sich etwas, aber eben nur langsam.

Immerhin sind der Verbandsfunktionär und der Praktiker längerfristig zuversichtlich in Bezug auf die wirtschaftlichen Perspektiven des Schweizer Waldes. Was jedoch die Waldgesundheit betrifft, so relativieren die Forstfachleute die positiven Tendenzen vom vergangenen Herbst bereits wieder. Auf den nassen Sommer 2021 folgte nämlich ein überaus trockener Winter 2022. Das schafft in der Regel gute Voraussetzungen für den Borkenkäfer.

