Fake News zu US-Midterms – Forscher zeigen gravierende Sicherheitslücken bei Tiktok auf Soziale Netzwerke prüfen politische Werbung zu wenig auf Desinformation – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie. Falsche Inhalte sollen so Millionen junge Menschen erreichen, die sich einseitig zu den US-Wahlen informieren. Sandro Oertli

Schon bei den US-Wahlen 2020 zirkulierten in den sozialen Medien viele Falschinformationen. Foto: Getty Images

Die sozialen Medien sind zwei Wochen vor den US-Zwischenwahlen gefüllt mit Fehlinformationen – teilweise in Form von Werbeanzeigen. Plattformen wie Tiktok oder Facebook sollen kaum etwas dagegen tun, wie eine Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Global Witness und der New Yorker Universität zeigt. Mithilfe von Dummy-Konten hat das Team zehn Anzeigen in englischer und zehn in spanischer Sprache in sozialen Netzwerken eingereicht. Die Forscherinnen und Forscher haben die Inserate nicht als politisch deklariert und gelöscht, bevor sie veröffentlicht wurden.