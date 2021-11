Kriminalität bei der Pharma – Forscher stiehlt seine eigene Arbeit Ein Forscher der Firma Actelion in Allschwil hat bei seinem Arbeitgeber Zelllinien und Wirkstoffe entwendet. Jetzt muss er seinem früheren Arbeitgeber 100’000 Franken Schadenersatz bezahlen. Daniel Wahl

Ein Actelion-Forscher fühlte sich gekränkt, weil die Geschäftsleitung seine Arbeit nicht förderte. So brachte er seine Forschungsergebnisse bei sich zu Hause «in Sicherheit». Foto: VQH

Alle wollten den inzwischen aufgeklärten Fall eines aussergewöhnlichen Diebstahls vom Januar 2017 so schnell als möglich vom Tisch haben: die Staatsanwaltschaft, die bestohlene Firma Actelion in Allschwil und der Dieb – der damals fristlos entlassene Actelion-Forscher, der lange vor Ausbruch von Corona an entzündungshemmenden Wirkstoffen für die Lunge forschte. Dieser Mann war vor bald fünf Jahren erwischt worden, wie er Zelllinien und chemische Verbindungen, sogenannte Compounds, bei seinem Arbeitgeber in Allschwil entwendet hatte.

Am Montag stand der geständige bald 50-Jährige in einem abgekürzten Verfahren vor Gericht. Das bedeutet: Die Staatsanwaltschaft hatte das Urteil bereits ausgehandelt, schlug eine bedingte Gefängnisstrafe von 15 Monaten vor und hatte mit dem Dieb eine Schadenersatzregelung von 100’000 Franken vereinbart, die er Actelion zahlen muss. Das Gericht hatte das Urteilsdispositiv nach einer kurzen Prüfung lediglich entweder zu bestätigen oder zu verwerfen. 17 Tage sass der Mann in Untersuchungshaft und musste dann der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 1,1 Millionen Franken bezahlen, damit er im Ausland nicht einfach abtaucht.