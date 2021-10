Tief Benni erfasst die Schweiz – Föhnsturm und Regen sorgen für Wetterumschwung Das Tief Benni sorgt für andere Verhältnisse. In den Alpentälern dürften die Windspitzen Geschwindigkeiten von 70 bis zu 120 Stundenkilometer erreichen.

Der Föhn am Urnersee provoziert immer wieder spektakuläre Bilder. Foto: Urs Flüeler (Keystone/Archiv)

In der Schweiz gibt es heute einen Wetterumschwung. «Am Sonntag befindet sich die Schweiz auf der Vorderseite von Tief Benni in einer föhnigen Südwestströmung. Der starke bis stürmische Föhn sorgt in den Alpentälern für Windspitzen von etwa 70 bis lokal 120 Stundenkilometer. Im Süden ist es währenddessen zeitweise nass, wobei sich die Niederschlagsintensitäten vorerst in Grenzen halten.» Das schreibt Meteonews in einer Medienmitteilung vom Sonntag.

Weiter nach der Werbung

Am Montag und Dienstag müsse dann vor allem zwischen der Simplon-Südseite und dem westlichen Tessin mit ergiebigen Niederschlägen gerechnet werden. Bis am Mittwochmorgen kämen 150 bis 250 mm – lokal auch mehr –zusammen, teilt Meteonews weiter mit.

Im Norden wird es aber zunächst windig. Der stürmische Föhn trifft auch Teile des Flachlands. Im Rheintal und im Glarnerland muss mit Windspitzen von 70 bis 90 km/h, im Haslital und Urner Reusstal mit 90 bis lokal 120 km/h gerechnet werden. Mit der südwestlichen Höhenströmung wird dabei nicht nur feuchte, sondern auch nochmals warme Luft zur Alpennordseite transportiert. Die Temperaturen erreichen im Flachland Höchstwerte von 22 bis 23 Grad, in den Föhntälern können sie Werte zwischen 25 bis 28 Grad erreichen.

«Während es am Sonntag im Norden tagsüber noch trocken bleibt, muss im Süden ganztags mit wiederholtem, zunächst noch moderatem Regen gerechnet werden. Am Montag und Dienstag regnet es im Süden dann aber teils intensiv. Da der Niederschlag auch in den Bergen meist in Form von Regen falle, gelange viel Wasser in die Abflüsse.» Damit steige die Überschwemmungsgefahr an. Auch Erdrutsche oder Murgänge seien möglich.

In den angrenzenden Gebieten fällt am Montag und Dienstag ebenfalls teils kräftiger Regen. Vom Goms, über die Gotthardregion bis in die Surselva sind bis Mittwochmorgen 70 bis 120 mm Regen möglich, im Binntal im östlichen Tessin und im Misox bis gegen 150 mm.

fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.