Berner Airline droht das Ende – Flybair soll verkauft werden Die Berner Fluggesellschaft ist bereits ein Sanierungsfall. Die Aktionäre billigen den Ausverkauf der einstigen Hoffnungsträgerin im Belpmoos. Julian Witschi

Einer der wenigen Höhepunkte von Flybair, der Erstflug am 18. Juli 2020 vom Belpmoos nach Mallorca. Foto: Enrique Muñoz García

Schon wieder ist eine Berner Airline in heftigen Turbulenzen. Vier Jahre nach der Pleite von Skywork sucht Flybair eine neue Lösung durch eine Übernahme. Das aus der Not geborene Projekt des Flughafens Bern, das wenigstens ein Minimum an Charterverkehr zurückbringen sollte, steht vor grossen Herausforderungen.