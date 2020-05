Sport in der guten Stube – Flutlicht und Schatten Der Fussball in Europa steht still. Fachkundige Sachliteratur bietet daher aktuell umso mehr die Möglichkeit, einmal einen Blick in die Vergangenheit der europäischen Vereinswettbewerbe zu werfen. Benjamin Schmidt

Einer der geschichtsträchtigsten Momente in der Champions League: Der 2:1-Treffer von Manchester United in der Nachspielzeit des Endspiels gegen Bayern München 1999. Foto: Ross Kinnaird (Allsport)

Flutlicht. Volle Stadien. Internationales Flair. Die Hymne der Champions League. Gänsehaut. Schmerzlich vermisst werden sie derzeit, diese Europapokal-Abende voller Spannung, Tore, Dramatik. Egal ob zu Hause vor dem Fernseher oder live im Stadion. Kaum zu glauben, doch im Zuge der aktuellen Woche wären bereits die Finalisten der Champions League und der Europa League ermittelt worden. Stattdessen herrscht aufgrund des Coronavirus fussballtechnisch tote Hose. Wann und ob die europäischen Clubwettbewerbe den Spielbetrieb wieder aufnehmen, steht derzeit noch in den Sternen.

Solange die Zukunft des europäischen Fussballs noch ungeklärt ist, lohnt es sich deswegen, einmal einen Blick in die Vergangenheit der Vereinswettbewerbe zu werfen. Sowohl die Champions League als auch die Europa League sind fester Bestandteil des Spielkalenders. Doch wie lange ist das schon so? Und wie kam es dazu? Vor allem jüngeren Interessenten des Fussballs und der europäischen Vereinswettbewerbe dürfte beispielsweise nicht geläufig sein, dass die Champions League in ihrer heutigen Form erst seit 28 Jahren existiert und davor einen anderen Namen trug. Ebenfalls in Vergessenheit geraten ist der Europapokal der Pokalsieger, der dereinst die beiden heute noch existierenden Vereinswettbewerbe ergänzte.

Der deutsche Sportjournalist Ulrich Hesse-Lichtenberger liefert in seinem Buch «Flutlicht und Schatten. Die Geschichte des Europapokals» Antworten für all jene, die sich jemals Fragen über die Ursprünge und Geschichte des europäischen Vereinsfussballs gestellt haben. Hesse-Lichtenberger beginnt bei den Anfängen des internationalen Fussballs in Europa und arbeitet sich Schritt für Schritt, Saison für Saison hinein bis fast beinahe zu jenem Zustand, in welchem sich die europäischen Wettbewerbe heute befinden. «Fast beinahe» deswegen, weil das Buch schon 2005 erschienen ist und sich seither ebenfalls wieder das ein oder andere verändert hat. Daher ist das Buch vor allem für Leser geeignet, die sich mit der jüngeren Vergangenheit des europäischen Fussballs schon auskennen und die vielleicht einmal einen etwas tieferen, älteren Einblick erhalten wollen.

«Flutlicht und Schatten. Die Geschichte des Europapokals» kostet rund 25 Franken und behandelt auf Rund 500 Seiten das volle Programm, damit sie nicht in Vergessenheit geraten: die wichtigsten Akteure, die grössten Spieler und natürlich die berühmtesten Spiele der Europapokalgeschichte.

