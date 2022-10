Dauerbrenner in Allschwil – Fluglärm, Lindenplatz und Subventionen für Vereine Der Allschwiler Einwohnerrat dreht sich bei den Dauerthemen im Kreis und sucht nun den Dialog. Regula Vogt-Kohler

Um die Erneuerung des Lindenplatzes in Allschwil sind zuletzt tiefe Gräben zwischen den Parteien entstanden. Foto: Pino Covino

Erneuerung des Lindenplatzes

Die Erneuerung des in die Jahre gekommenen zentralen Platzes ist seit 2014 ein Dauerbrenner der Allschwiler Politik. Einig sind sich die lokalen Politiker und deren Gegner nur in einer Sache. Darin, wenn Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli sagt: «Es ist jetzt definitiv nicht der schönste Ort zum Verweilen in Allschwil.» Darum steht der Dialog beim Lindenplatz, mit dem sich der Einwohnerrat am Mittwoch einmal mehr beschäftigte, im Zentrum. Es gelte nun, Wege aus der Blockade zu finden und wieder handlungsfähig zu werden, sagte Gemeinderat Christoph Morat. Wie Äusserungen in Gesprächen, Leserbriefen und jüngst auch in einem Beitrag in der «Basler Zeitung» zeigten, seien Gräben entstanden. Man sollte sich jetzt aber wieder die Hand geben.