280'000 Passagieren an Ostern – Flughafen Zürich nahe an Vor-Corona-Niveau Nach zwei mageren Jahren während der Pandemie sind an diesem Osterwochenende wieder bedeutend mehr Passagiere über Kloten geflogen.

Nah ans Vor-Corona-Niveau rückte das Passagieraufkommen an den Schweizer Flughäfen am diesjährigen Oster-Wochenende. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Grossandrang in den beiden grossen Schweizer Flughäfen Zürich und Genf über die Osterfeiertage: drei Viertel der Passagiere sind zurück nach zwei mageren Jahren während der Corona-Pandemie.

Der Flughafen Zürich-Kloten fertigte von Karfreitag bis Ostermontag täglich im Durchschnitt knapp 70'000 Fluggäste ab, wie Mediensprecherin Bettina Kunz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend sagte. Das sind insgesamt 280'000 in vier Tagen, was wiederum ungefähr 70 Prozent des Passagieraufkommens in der Zeit vor der Corona-Pandemie entspricht.

Weiter nach der Werbung

Vergleichbare Passagierzahlen gab es laut Jasmin Bodmer-Breu, ebenfalls Sprecherin des Flughafens Zürich-Kloten, letztmals am 1. März 2020. An Ostern vor einem Jahr hatte der Zürcher Flughafen im Durchschnitt rund 13'200 Personen pro Tag verzeichnet, an Ostern 2020 sogar nur rund 850.

Der Genfer Flughafen Cointrin fertigte an den vier Oster-Feiertagen knapp 180'000 Passagierinnen und Passagiere ab. Dies entspricht etwa 75 bis 82 Prozent des Aufkommens von Ostern 2019. Der Flughafen hatte im Vorfeld allerdings mit 187'000 Passagieren gerechnet

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.