Neue Verbindungen für Basel – Flüge nach Marseille und Algier – und ein Nachtzug nach Prag Der Euro-Airport hat am Mittwoch bekannt gegeben, welche neuen Destinationen in diesem Winter angeflogen werden. Wer nicht fliegt, darf sich über eine Meldung der tschechischen Staatsbahn Ceske Drahy freuen.

In diesem Winter werden am Euro-Airport weiterhin 70 direkte Flugverbindungen angeboten. Foto: AFP / Fabrice Coffrini

Neu kann man ab Basel nach Marseille fliegen. Der Euro-Airport hat am Mittwoch seinen Winterflugplan bekannt gegeben. Die Zahl der Destinationen ändert sich demnach nicht. Sie bleibt bei insgesamt 70 Orten, die von Basel aus direkt angeflogen werden können. Es kommen aber neue Flugziele dazu.

Easyjet führt eine Verbindung von Basel nach Marseille mit zwei Hin- und Rückflügen pro Woche ein. Die Fluggesellschaft Air Algérie bedient neu Algier zweimal und die algerische Stadt Constantine dreimal in der Woche. Die rumänische Airline Wizz führt ihrerseits Flugverbindungen in die Universitätsstadt Iasi im Norden von Rumänien und nach Chisinau, die Hauptstadt von Moldau, ein. Neu wird auch die tunesische Hauptstadt Tunis zweimal in der Woche von Basel aus angeflogen. Ausserdem gibt es in diesem Winter mehr Flüge nach Rom. Nicht mitgeteilt hat der Euro-Airport, welche Flugverbindungen gestrichen werden.

Der Winterflugplan gilt für die Zeit zwischen dem 30. Oktober 2022 und dem 25. März 2023.

Ein Nachtzug nach Prag

Auch was das Reisen auf Schienen angeht, gibt es Neuigkeiten: Die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy (CD) hat am Mittwoch Einzelheiten zu ihrer neuen Nachtzugverbindung von Prag über Basel nach Zürich bekannt gegeben. Die Verbindung werde unter der neuen Marke «CD Night» präsentiert, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Prag.

Die Route führe unter anderem über Usti nad Labem (Aussig an der Elbe), Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau. Sie werde zusammen mit den ausländischen Partnerbahnen ÖBB, SBB und DB angeboten. Benannt wurde der Zug nach Canopus, dem hellsten Stern im Sternbild Kiel des Schiffs. Die neue Verbindung startet mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.

