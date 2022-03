Ansturm durch Ukrainerinnen – Flüchtlinge rennen Deutschkurs-Anbietern die Türen ein Die bestehenden Kursangebote können der grossen Nachfrage nicht gerecht werden. Nun werden Zusatzangebote geschaffen. Isabelle Thommen Yannik Schmöller

Der Bedarf an Deutschkursen in der Region ist durch die grosse Zahl der Ukraine-Flüchtlinge stark gestiegen. Foto: Lucia Hunziker



Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz steigt. Viele von ihnen wollen baldmöglichst Deutsch lernen, unter anderem, um hier arbeiten zu können. Der Ansturm auf Sprachkurse ist entsprechend riesig. So etwa in Riehen. «Man könnte sagen, dass wir überrannt worden sind», sagt Maya Frei von der Kirchgemeinde Riehen-Bettingen. In der Kornfeldkirche hat sie einen Sprachkurs für ukrainische Flüchtlinge mitorganisiert. «Zehn Teilnehmer waren ursprünglich angemeldet. Am Morgen vor dem ersten Kurs am letzten Freitagnachmittag haben wir dann erfahren, dass viel mehr Menschen kommen werden.» Schliesslich kamen 50 Flüchtlinge. «Wir waren überrumpelt, konnten aber das Programm entsprechend strukturieren.»