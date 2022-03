Private Unterbringung – Flüchtlinge müssen wegen Konflikten mit Gastgebern ausziehen Nicht immer verläuft die private Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen harmonisch. Der Grund liegt meist in nicht erfüllten Erwartungen. Isabelle Thommen

In einigen Fällen sind die Probleme zwischen Gastgebern und Flüchtlingen so gross, dass die Ukrainer wieder ausziehen. Foto: Sabina Bobst

Die Solidarität gegenüber den Betroffenen des Ukraine-Kriegs ist riesig: Hunderte Flüchtlinge sind in den beiden Basel bisher bei privaten Gastgebern untergekommen. Nicht immer verläuft das Zusammenleben reibungslos. Diese private Unterbringung sorgt teilweise auch für Probleme. «Immer wieder stossen Gastgeber an ihre Grenzen», schrieb der Kanton Basel-Landschaft vergangenen Mittwoch in einer Medienmitteilung.