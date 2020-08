Verschiebung der Wohnsiedlung – Flüchtlinge müssen auf dem Dreispitz zusammenrücken Beim Walkeweg wohnen bis zu 250 Flüchtlinge in Wohncontainern. Im Oktober werden jedoch zugunsten einer geplanten Überbauung 12 von 40 Wohnungen rückgebaut. Franziska Laur

In den Modulcontainern auf dem Areal der ehemaligen BVB-Werkstätten finden zurzeit noch bis zu 250 Personen Platz. Ab Oktober wird ein Teil von ihnen nicht mehr bleiben können. Foto: Nicole Pont (Tamedia)

In 40 Containern am Walkeweg beim Dreispitz wohnen vor allem Flüchtlingsfamilien gleich nach ihrer Ankunft in der Schweiz für einige Monate. Es sind hauptsächlich Personen, die neu dem Kanton zugewiesen wurden, sagt Jacqueline Lätsch von der Sozialhilfe Basel-Stadt. Jetzt fällt eine originelle Ausschreibung im Kantonsblatt auf. Beim Baudepartement können sich Firmen bewerben, die fähig sind, Gebäude zu dislozieren. Ein Teil der Wohnungen dieser Flüchtlingssiedlung soll abgebaut und eingelagert werden.