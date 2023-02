Massenkündigungen in Lörrach – «Flüchtlinge gegen Mieter auszuspielen, ist ein gefährliches Spiel» Der Deutsche Mieterbund kritisiert die Stadt Lörrach für ihre Pläne, Mieter an der Wölblinstrasse umzusiedeln. Den Betroffenen rät er, Widerspruch gegen eine Wohnungskündigung einzulegen. Sebastian Schanzer

Vor ihrem Abriss sollen die Wohnungen in der Wölblinstrasse noch als Flüchtlingsunterkünfte dienen. Foto: Sebastian Schanzer

Dass rund 40 Personen in Lörrach gegen ihren Willen ihre Wohnung in der Wölblinstrasse verlassen sollen, empört Menschen in ganz Deutschland. Auch für jene Flüchtlinge, die dort untergebracht werden sollen, sind es keine guten Voraussetzungen, um willkommen geheissen zu werden. Entsprechend äussert der Deutsche Mieterbund Kreis Lörrach nun Kritik am Vorgehen der Stadt: Es sei ein «gefährliches Spiel», Bedarfsgruppen gegeneinander auszuspielen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.