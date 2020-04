Flughunde als Samenspender – Fliegender Wirtschaftsfaktor Palmenflughunde spielen bei der Aufforstung in Westafrika eine wichtige Rolle – und landen trotzdem immer wieder in den Kochtöpfen der Menschen. Roland Knauer

Palmenflughunde früh morgens unterwegs zu ihren Ruheplätzen im Kasanka-Nationalpark in Sambia. Foto: Ivan Kuzmin (DDP)

Tagsüber hängen sie schläfrig kopfüber in den Bäumen auf dem Gelände eines Militärkrankenhauses in Accra, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Ghana: 152’000 Palmenflughunde verschlafen dort inmitten einer Millionenstadt den Tag. Die fliegenden Säugetiere sind nicht nur ähnlich gross wie die verwilderten Haustauben europäischer Städte, sondern kommen auch in ähnlichen Mengen vor.