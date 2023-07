Kolumne Fast verliebt – Fliegen oder nicht fliegen? Über den neuen Existenzialismus der Ferienzeit – und den Stress, den er in unsere Liebesbeziehungen bringt. Claudia Schumacher

Berichtet aus ihrem Umfeld: Autorin Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

Sommer, das war mal die Zeit der Sorglosigkeit. Der Quadratmeter Glück, den uns der Kapitalismus zugestanden hat, als Ausgleich fürs Abschuften. Doch jetzt brennt es hier und dort. Lieblingsdestinationen wie Sardinien sind mit über 40 Grad nicht mehr so verlockend wie auch schon. An jeder Ecke erschreckt uns der Klimawandel wie ein durchgeknallter Horrorclown: Hallo, ich bins, dein CO 2 -Ausstoss. Leg dich doch einfach mal entspannt in die Sonne, kleine Dörrpflaume.

«Jetzt hat er wieder lauter 4- und 5-Stern-Hotels gebucht!», ruft meine Freundin empört und ruckelt genervt ihre Einjährige auf den Knien hin und her wie eine Waschmaschine. «Du Ärmste», antworte ich zunächst belustigt, denn … nun ja: Es klingt nach einem seltsamen Beschwerdegrund. Der Mann meiner Freundin macht im Alltag weniger unbezahlte Care-Arbeit als sie, dafür hat er ein paar Extraposten, um die er sich kümmern soll, etwa die Ferienplanung – zum nachhaltigen Frust meiner Freundin.

Kolumne Fast verliebt Infos einblenden Claudia Schumacher ist Autorin, Journalistin und Kolumnistin; sie lebt in Hamburg. Hier schreibt sie über Beziehungsgeschichten aus ihrem Umfeld, leicht verfremdet. Im letzten Mai erschien ihr Debütroman «Liebe ist gewaltig» bei DTV. Foto: Roman Raacke

«Eigentlich hangelt er sich nur noch wie ein Zombie von Luxusreise zu Luxusreise», ärgert sie sich. Im Alltag komme er vor lauter Arbeit kaum noch dazu, Sport zu machen. Oder zu schlafen. Und sein Ziel, ein anwesender Vater zu sein, rutsche irgendwie auch immer wieder aus der greifbaren Nähe heraus. Meine Freundin will: einen guten Alltag als Familie. Einen gesunden Mann, der sich nicht totschuftet. Der auch mal die Energie hat für einen romantischen Abend. Und Zeit für seine Tochter. Was die Ferien betrifft, will sie am liebsten ins Um- oder Nachbarland, mit dem Zug. Wegen des Klimas. Wegen der Zukunft der Kleinen.

Er nickt, wenn sie das sagt. Und bucht dann trotzdem wieder Flüge und teure Hotels.

«Je weniger wir den Alltag im Griff haben», sagt meine Freundin, «desto exaltierter muss er zum Ausgleich unsere Ferien gestalten.»

Liebe in Zeiten des Spätkapitalismus, denke ich ein wenig geknickt.

Dabei könnten sie sich das alles gar nicht leisten: weder mit Blick aufs Konto, noch mit Blick aufs Klima. «Bei uns ist alles immer auf Kante genäht, damit wir uns vorgaukeln können, zum oberen Mittelstand zu gehören wie unsere Eltern», jammert sie: «Aber tun wir das?» Ich zucke mit den Schultern. Sie lacht bitter. «Ja, ich weiss es nämlich selber nicht», sagt sie. Zwischen all den Windeln habe sie längst den finanziellen Überblick verloren.

Liebe in Zeiten des Spätkapitalismus, denke ich ein wenig geknickt, nehme eine Trostbanane aus dem Kinderwagen – und erschrecke: hoffentlich keine böse Flugbanane? Während ich sie trotzdem für meine Freundin schäle, weil sie die Kleine auf den Knien hat, spare ich das Thema Bananenherkunft aus, damit sie sich beruhigen kann. Und ich frage mich, wie weit man wohl wegfliegen muss, um all diesen heiklen Themen mal vollständig zu entkommen, wenigstens für drei Wochen.

