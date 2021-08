Jubiläumsfest Lange Erlen – Fledermaus-Stand begeistert junge Besucherinnen Der grosse Menschenansturm blieb aus am Familien-Wochenende des Tierparks Lange Erlen. Die Kinder hatten dennoch Spass. Katrin Hauser

Die Dudelsackformation Ancient Clanship Pipers spielt in den Langen Erlen. Foto: Pino Covino

Die Musik spielt an diesem Wochenende nicht nur am «Em Bebbi sy Jazz» und am «Summerblues Basel», sondern auch in den Langen Erlen. Drehorgelspieler, Waldhornbläser und sogar eine Dudelsackformation ziehen am Samstagnachmittag durch den Tierpark. Sie spielen zu Ehren des Jubiläumsfests, mit dem der Tierpark seinen 150. Geburtstag feiert.

Weit beliebter ist aber das Fledermaustuch mit Guckloch. Foto: Pino Covino

Nebst Hirschen, Wisents und Luchsen sind an diesem Wochenende jede Menge Organisationen und Gemeinschaften mit Ständen in den Langen Erlen vertreten. Besonders beliebt bei den jungen Besucherinnen und Besuchern ist der Stand von «Pro Chiroptera» (zu deutsch «Für Fledertiere»). Die Kinder können ihren Kopf in ein Guckloch in einem Tuch mit aufgemalter Fledermaus strecken.