Vollanschluss A18 Aesch – Flankierende Massnahmen bleiben aus – Landrat plant Vorstoss Die vom Kanton versprochenen Massnahmen zur Entlastung der Aescher Quartiere sind bisher ausgeblieben. Dies ärgert Anwohnerinnen und Anwohner. Währenddessen spielt der Kanton auf Zeit. Tobias Burkard

Der Vollanschluss A18 Aesch wurde letzte Woche definitiv in Berieb genommen. Der Kanton hat dazu flankierende Massnahmen versprochen. Foto: Nicole Pont

Seit letzter Woche ist die Baselbieter Gemeinde Aesch von allen Richtungen per Autobahn erreichbar – dank dem Vollanschluss A18. Das Strassenprojekt bündelt sämtliche Strassenverkehrsverbindungen aus dem vorderen Birstal und dem Laufental nach Aesch. Erwartet werden eine Reduktion der Verkehrsbelastung im Siedlungsgebiet Aesch und eine Verlagerung des Autoverkehrs auf die Hochleistungsstrasse A18. Als Teil des Projekts stellte der Kanton flankierende Massnahmen zur Entlastung der Aescher Quartiere in Aussicht.

Doch nun, rund zwei Wochen nach der Eröffnung des Grosskreisels, ist von den Entlastungsmassnahmen noch keine Spur zu sehen. Anwohnerinnen und Anwohner sind genervt. Auch SP-Landrat Jan Kirchmayr ist über das Vorgehen des Kantons erstaunt: «Von den versprochenen flankierenden Massnahmen ist nach der Eröffnung noch nichts zu sehen», so Kirchmayr. Die Massnahmen seien Teil des Projekts gewesen und ein Grund, warum die Linke dem Projekt im Landrat zugestimmt habe. Er plant nun, eine Interpellation einzureichen, um die Regierung zum Handeln zu bewegen.

Tempo 30 und Zubringerdienst

Um die Anwohnerinnen und Anwohner vor Mehrverkehr zu schützen, sind nach Kirchmayr nun vor allem zwei Massnahmen nötig. Zum einen soll beim Schulhaus Schützenmatt an der Dornacherstrasse Tempo 30 eingeführt werden. Im Falle eines Staus bei Angenstein wäre hier die erste Ausweichmöglichkeit, was zu einer erhöhten Verkehrsbelastung führen könnte, befürchtet er. «Zudem könnte die Gemeinde auf den Quartierstrassen einen Zubringerdienst signalisieren, um die Quartiere von zusätzlichem Verkehr zu entlasten», so Kirchmayr. Vom Regierungsrat will er nun wissen, wie und wann der Kanton gedenkt, die von ihm formulierte Strategie mit den flankierenden Massnahmen umzusetzen.

Eine Anfrage bei der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zeigt, dass es bis zur Umsetzung der Massnahmen noch eine Weile dauern könnte: «In der Gemeinde Aesch sind in den kommenden Wochen und Monaten mehrere weitere kantons- und gemeindeseitige Baustellen geplant.» Gerade aus diesem Grund müsse das weitere Vorgehen vorab besprochen werden. Vertretende des Tiefbauamts BL sowie der Gemeinde Aesch würden zusammen mit dem BUD-Vorsteher und der Aescher Gemeindepräsidentin Ende August bis Anfang September 2023 das Gespräch aufnehmen. «Dabei geht es darum, für beide Seiten die beste und sinnvollste Lösung zu erarbeiten und den zeitlichen Rahmen und die Zuständigkeiten festzulegen», so das BUD.

