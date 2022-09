Eventvorschau Region Basel – Flâneur, slowUp und Co. sorgen für Unterhaltung – und Umleitungen Dieses Wochenende finden in Basel und Umgebung sechs grosse Events statt. Wir stimmen Sie darauf ein und zeigen auf, welcher Anlass wann und wo stattfindet – klar ist, dass es verkehrstechnisch kompliziert wird. Tobias Burkard

Zwischen Barfüsserplatz und Marktplatz wird das Flâneur-Festival stattfinden. Drämmli und Autos werden hier an den drei Abenden nicht mehr verkehren. Visualisierung: StadtKonzeptBasel

Ob mit dem Velo durch Basel fahren, Kultur im Herzen von Basel geniessen oder an der Industrienacht Einblicke in die regionale Arbeitswelt gewinnen: In der Stadt wird dieses Wochenende einiges los sein.