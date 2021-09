Gastbeitrag zur Parkraumbewirtschaftung - Flächendeckend blaue Zone in Allschwil ist nicht bedarfsgerecht

Felix Keller (CVP) ist Landrat im Kanton Baselland und Mitglied des Komitees, das gegen die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Allschwil das Referendum ergriffen hat. Foto: PD

Gegen den Beschluss des Einwohnerrates, dass flächendeckend eine blaue Zone in Allschwil eingeführt werden soll, hat ein parteiunabhängiges Komitee aus Vertretungen der CVP, FDP und des Gewerbes das Referendum ergriffen. Warum?

Mit der im Einwohnerrat verabschiedeten Motion wurde der Gemeinderat ersucht, «… zu überprüfen, wie die von Langzeitparkierern stark betroffenen Quartiere mithilfe eines Parkraumreglements entlastet werden können (…)». Ja, das wäre bedarfsgerecht!

Weiter nach der Werbung

Um eine flächendeckende Einführung wurde also nie ersucht und macht in Allschwil auch keinen Sinn. Um alle 170 Quartierstrassen bis in die hintersten Ecken von Allschwil zu kontrollieren, braucht es zusätzliches Personal, unter anderem einen Gemeindepolizisten für 152’000 Franken jährlich, und bindet enorme Ressourcen in der Verwaltung für die Bewirtschaftung der Parkkarten und Parkbussen. Das heisst, all das kostet viel Geld für die Steuerzahler, ob mit oder ohne Auto.

Ein Ja ändert auch nichts an der Verfügbarkeit der Parkplätze, im Gegenteil: Jeder Parkkartenbesitzer und jede -besitzerin ist berechtigt, in der ganzen Gemeinde zu parkieren. Jedoch nicht mehr entlang der Kantonsstrassen (zum Beispiel an der Binningerstrasse oder Baslerstrasse), denn hier gilt die Parkkarte nicht. Dafür werden die Zubringerzonen aufgelöst, denn die Parkkarte berechtigt zur Zufahrt in Quartierstrassen mit Zubringerdienst. Der Such- und Schleichverkehr in den Quartieren nimmt also automatisch zu. Wer bislang in der Nähe seines Wohnortes einen Parkplatz fand, wird diesen in Zukunft in anderen Quartieren suchen müssen.

Fazit: Das vom Einwohnerrat erlassene Parkraumbewirtschaftungskonzept muss am 26. September mit einem Nein an der Urne an den Absender zurückgewiesen werden, mit dem Auftrag, das Konzept gemäss dem Wortlaut der Motion umzusetzen: blaue Zone für die stark betroffenen Quartiere mit Parkkarten für die Direktanstösser. Das ist bedarfsgerecht. Man spart dabei viel Geld und Ärger!

Fehler gefunden?Jetzt melden.