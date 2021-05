Pionier des Krafttrainings – Fitnesspapst Werner Kieser ist tot Der Unternehmer, der aus dem Nichts mit seiner Frau Gabriela die Fitnesskette Kieser Training aufgebaut hatte, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er trainierte bis zum letzten Tag.

«Ein starker Rücken kennt keine Schmerzen» – unter diesem Motto hat er vor über fünfzig Jahren angefangen: Werner Kieser beim Training in seinem Studio in Zürich-West im Oktober 2017, Foto Dominique Meienberg

Vor über 50 Jahren gründete er sein Fitness-Imperium, wurde vom Schreinerlehrling zum Krafttraining-Pionier der Schweiz. Nun ist Werner Kieser am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Zürich im Beisein seiner Frau Gabriela an einem Herzversagen gestorben, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dass wir älter werden, lässt sich nicht verhindern, wohl aber, dass wir schwächer werden», hatte Kieser einst über das Krafttraining gesagt. Noch am Dienstag hatte er gemeinsam mit seiner das Training-Studio in Zürich Enge besucht. Es war das letzte Krafttraining seines Lebens.

Werner Kieser, geboren am 18. Oktober 1940 in Zürich, eröffnete 1960 sein erstes Studio an der Kanzleistrasse in Zürich. Ein Jahr später gründete er die Kieser Training AG. Seine um 19 Jahre jüngere Frau war Mitentwicklerin der nach ihm benannten Trainings-Methode.

Kiesers Philosophie ist wissenschaftlich unumstritten. Schnickschnack gab es in seinen Studios keinen – kein Musik. keine Sauna. Wer bei ihm trainiert, soll sich aufs Wesent­liche konzentrieren: das Training. «Haben die Leute eine Auswahl, folgen sie dem geringsten Widerstand, gehen gerne in die Sauna oder ins Solarium. Indem ich auf alle diese Dinge verzichte, zwinge ich sie an die Geräte», sagte er.

Liess die Fäuste fliegen

Als junger Mann erlernte er den Beruf eines Schreiners und betrieb in den 50er-Jahren Amateurboxen. Nachdem er in einem Kampf er einen Brustfellriss erlitten hatte, machte ihn Freund auf das damals fast noch unbekannte Krafttraining aufmerksam. Nachdem seine Schmerzen dank des Trainierens mit Hanteln nachliessen, nahm er diese Erfahrung als Anstoss für sein Unternehmertum.

Kieser als jugendlicher Boxer. Foto: Kieser

Als 71-Jähriger schloss Kieser sogar noch ein Studium an der Open University mit dem Mastertitel in Philosophie ab.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.