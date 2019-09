Fit machen für das Berufsleben

Lisa Nussbaumer, damals Lehrperson an der Berufsschule in Liestal, gehört zu den Initiantinnen dieses Projekts. Im Jahre 1999 habe eine grosse Krise auf dem Arbeitsmarkt geherrscht: Es gab zu wenig Lehrstellen. Zudem habe man gewusst, dass viele Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit keine Lehre begannen oder diese – wegen schwacher Schulleistungen – bald wieder abbrachen. Ihnen sollte geholfen werden.

Daraus entstand das Projekt «E Lehr mit Kick». Dieses bietet seit nunmehr 20 Jahren Jugendlichen eine Vorbereitung auf die Berufslehre, indem sie Lehrstellen vermittelt. Ausserdem gibt es Einführungstage in der letzten Sommerferienwoche vor Lehrbeginn.

Unterstützung für Lernende

Besonders wichtig sei aber die individuelle schulische Unterstützung und Begleitung der Lernenden während der Schulzeit, so Urs Tanner, Präsident des Mitarbeitenden-Konvents der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Muttenz (GIBM). In deren Räumlichkeiten treffen sich die Jugendlichen jeden Samstag zwischen acht und elf Uhr. Zurzeit sind es fünfzig Auszubildende zwischen 16 und 23 Jahren, sagt Schulleiterin Gini Minonzio.

Bemerkenswert sei, dass die Jugendlichen sich zu Beginn der Lehre schriftlich verpflichteten, am Kick-Programm teilzunehmen: «Es ist nicht selbstverständlich, in diesem Alter einen Samstagvormittag für das Lernen zu opfern.» An der Jubiläumsfeier wurde daran erinnert, dass es manchmal einen Kick braucht, «um in die Gänge zu kommen». Es sei auch nicht selbstverständlich, dass Jugendliche zur Einsicht kämen, dass sie Hilfe benötigten und diese auch in Anspruch nähmen.

Jeden Samstagvormittag gibt es zum einen Unterricht in Klassen, in denen schulischer Stoff vertieft oder wiederholt wird. Daneben gibt es individuelles Coaching, etwa bei den Hausaufgaben. Die Lehrpersonen stehen den Jugendlichen aber auch bei Problemen in der Familie, in Beziehungen oder im Lehrbetrieb zur Seite. «Wir sind für die Lernenden oft eine neutrale Vertrauensperson», blickt Lisa Nussbaumer auf ihre langjährige ­Tätigkeit im Kick-Programm zurück. Bildungsdirektorin Monica Gschwind würdigte insbesondere die nachhaltige und erfolgreiche Wirkung des Programms. «Bemerkenswert ist der Durchhaltewillen, den die Lernenden zeigen», lobte sie die jugendlichen Kickteilnehmer.