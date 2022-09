Weitermachen trotz Warnsignalen – Firmengründern droht Burn-out-Falle Wer ein Unternehmen gründet, unterschätzt häufig die Belastungen, die damit verbunden sind, und läuft Gefahr, in einen schwer abbaubaren Erschöpfungszustand zu laufen. Dorothea Gängel

Irgendwann ist plötzlich alles zu viel. Foto: Heinz Diener

Die Unternehmensgründung ist eine Herausforderung der besonderen Art. Kapitalbeschaffung, Versicherungen, Wahl der Rechtsform, Personalsuche – bei all den Aufgaben geht häufig die wichtigste Frage unter: die der eigenen Belastbarkeit. Warum ist das so? Zunächst ist da diese grosse Begeisterung für die eigene Idee, die einem geistige Flügel wachsen lässt. Sind Investoren mit an Bord, wird das Thema der eigenen Stabilität allein aus wirtschaftlichen Gründen unter den Teppich gekehrt. Die Financiers wollen ihr Geld wiedersehen, am liebsten mit einer ordentlichen Verzinsung. Wer will sich schon verletzbar zeigen und Schwächen eingestehen, wenn ihm gerade jemand ein paar Millionen Franken überwiesen hat?