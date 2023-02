Vermögensabflüsse – Finma untersucht Äusserungen von CS-Präsident Axel Lehmann Betreffend Aussagen über Vermögensabflüsse bei der Grossbank untersucht die Finanzaufsichtsbehörde Finma CS-Präsident Alex Lehmann. Bianca Lüthy UPDATE FOLGT

Finma untersucht Aussagen von CS-Präsident Axel Lehmann. AP

CS im Visier der Finma: Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde überprüft Interview-Aussagen vom Credit-Suisse-Präsidenten Axel Lehmann, wonach sich die Abflüsse aus dem Kreditinstitut Anfang Dezember stabilisiert hätten, wie Reuters berichtet.

Dem Bericht zufolge, will die Finma untersuchen, inwiefern Lehmann sowie andere Vertreter der Grossbank im Bilde waren, dass Kunden immer noch Gelder bezogen, als er in Medieninterviews sagte, dass Abflüsse gestoppt seien, wie zwei anonyme Quellen berichten.

Am 1. Dezember sagte Lehmann in einem Interview mit der «Financial Times», dass die Geldabflüsse nach dem starken Anstieg im Oktober «völlig abgeflacht» seien und sich «teilweise umgekehrt» hätten.

Einen Tag später, erklärte er gegenüber «Bloomberg Television», dass die Geldabflüsse «im Wesentlichen gestoppt» seien. Laut Bericht stiegen die Aktien der Credit Suisse am 2. Dezember um 9,3 Prozent.

Nun untersuche die Finma, ob die Äusserungen von Lehmann in den Interviews möglicherweise irreführend waren. Einer der Quellen zufolge, sei Lehmann allenfalls nicht korrekt informiert worden, bevor er die Aussagen machte.

Gegenüber Reuters wollte sich die Finma nicht äussern. Auch ein Mail an Lehmann blieb unbeantwortet. Ein CS-Sprecher sagte lediglich, Spekulationen kommentiere man nicht.

Mehr Abflüsse als erwartet

Die Credit Suisse gab bei der Bekanntgabe ihrer Jahresergebnisse am 9. Februar an, dass Kunden in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres 110,5 Milliarden Schweizer Franken abgezogen hatten.

Die von der Bank gemeldeten Abflüsse übertrafen die Markterwartungen und rundeten die schwachen Ergebnisse ab, die dazu führten, dass die Aktie im Laufe des Tages um etwa 15 Prozent fiel.

Als Antwort auf eine Frage zur Verteilung der Abflüsse in diesem Zeitraum sagte CS-Chef Ulrich Körner den Analysten, dass mehr als 85 Prozent der Abflüsse des letzten Quartals im Oktober und November stattfanden, wie aus einer Mitschrift der Telefonkonferenz hervorgeht.

Dies veranlasste Analysten der Citigroup in einer Mitteilung an ihre Kunden zu der Schlussfolgerung, dass die Geschäftsleitung tatsächlich angab, 15 Prozent der Abflüsse seien im Dezember erfolgt.







