Rotblau weltweit – Fink träumt, Dragovic ist Rekordspieler, und Xhaka wird der Schuh geputzt Trainer Thorsten Fink hat sich in der Wüste auf ein neues Abenteuer eingelassen und muss sich dafür rechtfertigen. Derweil sorgen Aleksandar Dragovic und Granit Xhaka für Schlagzeilen. Tobias Müller

Zwei ehemalige FCB-Spieler im Zweikampf: Aleksandar Dragovic und Breel Embolo (r.) in der Europa-League-Partie zwischen Roter Stern Belgrad und Monaco. Foto: AFP

England

Nach ein paar wenigen Wochen Eingewöhnungszeit ist Manuel Akanji nun definitiv ein fester Teil von Manchester City. Beim 3:0 gegen die Wolverhampton Wanderers stand der Schweizer Internationale 90 Minuten in der Innenverteidigung und zeigte eine starke Partie ohne Fehler. Danach lobte in sein Trainer Pep Guradiola in höchsten Tönen: «Manuel Akanji war mehr als aussergewöhnlich. Er hat alle Zweikämpfe im Spielaufbau gewonnen und perfekt erkannt, wann er kurz oder lang spielen muss. Er ist so clever. Und wenn er Gas gibt, gibt er Gas.»

Der Saisonstart der Citizens war beinahe perfekt, doch ein Team in der Premier League steht noch weiter oben in der Tabelle: Arsenal ist nach sieben Runden und sechs Siegen Leader der Premier League. Einen grossen Anteil daran hat Granit Xhaka, der als Captain nach dem 3:0 auswärts gegen Brentford von den eigenen Fans klar zum Man of the Match gewählt wurde. Der Mittelfeldspieler dirigierte das Spiel der Gunners souverän und bereitete den Treffer durch Gabriel Jesus zum 2:0 vor. Der Torschütze bedankte sich dann auch gleich artig und putzte Xhaka symbolisch die Schuhe. Nicht auch dem Platz stand Mohamed Elneny, der Arsenal weiterhin aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlt.



Serbien

Ebenfalls wieder an der Tabellenspitze der Liga steht Roter Stern Belgrad und Aleksandar Dragovic, auch dank dem umkämpften 1:0-Sieg gegen Napredak, wobei der österreichische Innenverteidiger 90 Minuten auf dem Feld stand. Läuft es in der Liga dem Rekordmeister rund, misslang der Auftakt in die Europa-League-Gruppenphase mit zwei Niederlagen. Immerhin positiv für Dragovic: Mit dem Einsatz bei der 0:1-Niederlage gegen die AS Monaco (mit Torschütze Breel Embolo) ist der 31-Jährige nun der Fussballer mit den meisten Einsätzen im zweitwichtigsten europäischen Clubwettbewerb. Neben Roter Stern und dem FC Basel stand er mit der Austria Wien, Dynamo Kiew und Bayer Leverkusen insgesamt 62-mal im Einsatz in der Europa League.

Südkorea

Am Wochenende ging die Qualifikationsphase in der K League 1 in Südkorea zu Ende. Dort immer noch aktiv ist Ju-ho Park. Der gelernte Aussenverteidiger beendete die reguläre Spielzeit mit seinem Club Suwon auf dem 6. Platz, trotz dem jüngsten 0:2 gegen Tabellenführer Ulsan Hyundai, wobei Park als Spielmacher und Captain im zentralen Mittelfeld auflief. Immerhin: Der 6. Platz ist gerade noch gut genug, dass man nun an der Meisterrunde der besten sechs Teams teilnehmen darf.

Vereinigte Arabische Emirate

Der Einstand von Thorsten Fink im Wüstenstaat beim Al-Nasr Football Club verlief harzig. Nach drei Runden steht der Club auf Rang 6, am Wochenende erkämpfte man sich gerade noch ein Unentschieden gegen Khor Fakkan. Warum Fink nach Trainerstationen in der Schweiz, Österreich, Japan und Zypern nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet, beantwortete er am Rande des Spitzenspiels in der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und dem Karlsruher FC leicht säuerlich: «Jedenfalls nicht wegen des finanziellen Anreizes. Bei Dubai wird immer gleich dieses Thema als Grund angeführt, aber das ist Blödsinn. Ich verdiene nicht mehr als in der Bundesliga. Natürlich verdiene ich gutes Geld, das ist ja nicht das Thema, aber ich bin Trainer und mache den Job aus Leidenschaft.» Und weiter sagte er zu seiner Zukunft und einem Trainerjob bei einem grossen Club in Europa: «Vielleicht bin ich da ein kleiner Romantiker. Ich glaube immer noch an das, was ich umsetzen und im Leben erreichen will, und nicht an das, was ich nicht geschafft habe. Ich schaue immer nach vorn, freue mich auf die nächsten Jahre.»

Österreich

Nach zuletzt starken Leistungen, zwei wichtigen Toren in der Champions League und fünf Treffern in der Meisterschaft hat Noah Okafor nun einen Rückschlag zu verdauen: Aufgrund von Zahnproblemen musste er das 1:1 von RB Salzburg gegen Rapid Wien von der Tribüne aus verfolgen. Und auch die Nations-League-Partien der Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien und Tschechien wird der 22-Jährige verpassen.

