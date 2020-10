Es kriselt beim SCB

Die Berner erleben einen schwierigen Saisonstart, den sie sich so sicher nicht vorgestellt hatten. Die Hauptstädter konnten aus den bisherigen vier gespielten Partien gerade mal eine gewinnen, nämlich das erste Saisonspiel gegen Ambri. Seitdem reihen die Berner eine Niederlage an die andere. Zuletzt gingen die Berner trotz Spielanteilen und Chancen im Hallenstadion mit 0:3 unter. Mit drei Punkten befindet sich der SCB zurzeit auf dem zweitletzten Tabellenrang. Mut machen dürfte immerhin eines: Durch den coronabedingt etwas speziellen Spielplan haben die Berner etwas weniger gespielt als die meisten anderen Teams und hat somit in den nachzuholenden Partien noch die Chance, die derzeit düstere Tendenz noch zu korrigieren.