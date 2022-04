51'

Wie schon in der ersten Halbzeit haben die Gäste aus Genf die erste Chance. Wie schon in der ersten Halbzeit ist es Antunes, der sie hat. Wie schon in der ersten Halbzeit zieht er zur Mitte und versucht es mit einem Schlenzer. Und – Sie erraten es – wie schon in der ersten Halbzeit hat YB-Goalie von Ballmoos keine Mühe, den Schuss zu parieren.