Laden umgeht Corona-Schliessung – Finanziell nur ein «Tropfen auf den heissen Stein» Ami Wieland wandelte ihre Modeboutique in Basel während des Shutdown in einen Blumenladen um. Jetzt zieht sie Bilanz. Andrea Schuhmacher

Von Januar bis März wurde Ami Wielands Modeboutique zum Blumenladen Aux belles Fleurs. Foto: Nicole Pont

«Wir hatten von unseren Kundinnen nur tolle Echos», sagt Ami Wieland. Die Unternehmerin empfängt uns an einem Nachmittag im März, kurz nachdem alle Läden in der Schweiz wieder öffnen durften, in ihrem Geschäft an der Henric-Petri-Strasse in Basel. Um eine Schliessung aufgrund der Corona-Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zu vermeiden, beschloss Ami Wieland Ende Januar kurzerhand, ihre Modeboutique in einen Blumenladen umzuwandeln. Auf das Schaufenster kam neu der Name «Aux belles Fleurs», und die Mitarbeiterinnen lernten in Windeseile, Bouquets zusammenzustellen.