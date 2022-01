Eishockeyspieler Nino Niederreiter - «Filme mit traurigen Momenten hauen mich um»

Nino Niederreiter Infos einblenden

Nino Niederreiter in der Nähe seiner Wohnung in einem Vorort von Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina. Foto: Kristian Kapp

Nino Niederreiter wurde 2013 der erste Schweizer Eishockeystürmer, der sich in der NHL als Leistungsträger und Stammspieler etablieren konnte. Der Weg des früheren Chur- und Davos-Juniors dorthin war beschwerlich. Zwar wurde er 2010 beim NHL-Draft in Los Angeles von den New York Islanders als Nummer 5 gezogen, so früh wie damals noch kein Schweizer je zuvor. Beim Club vom Long Island konnte sich der Churer aber nicht durchsetzen, berüchtigt wurde seine Saison 2011/12 mit 55 Spielen und nur einem Tor. Nach einem Jahr in der AHL beim Farmteam in Bridgeport erzwang sein Agent einen Clubwechsel zu den Minnesota Wild, wo Niederreiter aufblühte. Beim Team in Saint Paul blieb der Bündner fünfeinhalb Jahre, bis 2019 mitten in der Saison 2018/19 der Wechsel zu seinem heutigen Arbeitgeber erfolgte: Bei den Carolina Hurricanes ist Niederreiter ein Leistungsträger in der Offensive.

Niederreiter hat sechsmal an einer WM teilgenommen, er war bei den beiden Silbermedaillengewinnen 2013 und 2018 jeweils einer der besten Schweizer Stürmer. 2014 in Sotschi war der Flügelstürmer das bislang einzige Mal bei Olympischen Spielen dabei. (kk)