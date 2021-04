IV absurd in Basel – Fiktive Löhne führen zu Rentenkürzungen Ein krasses Beispiel aus Basel zeigt, wie Behinderte um Invalidenrenten gebracht werden. Die IV berechnet einem Türken fiktiv ein 39 Prozent höheres Einkommen, als wenn er als Gesunder gearbeitet hätte. Daniel Wahl

«Menschen mit niedrigem Einkommen haben in der Praxis keine Chance auf eine Teilrente», sagt Case-Manager Richard Hubler. Foto: Dominik Plüss

Achmed (Name geändert) war treuer Pfannenputzer in einem grossen Basler Restaurant – heute ist er 50 Prozent teilinvalid. Er wird aber gemäss Vorbescheid der IV-Stelle in Basel trotzdem keine Teilrente erhalten. Der Grund: Er hat in seinem Leben zu wenig verdient. Die IV Basel hat ihm in ihrem Berechnungsmodell ein hypothetisches Einkommen als Invalider berechnet, das über dem Einkommen des Gesunden liegt. Es führt dazu, dass Achmed keine Rente erhalten wird. Sozialversicherungsrechtler, Anwälte und Jobvermittler schütteln nur noch den Kopf.

Vor rund zwanzig Jahren wanderte Achmed ohne Bildungsrucksack aus der Türkei ein und fand eine Anstellung als Casserolier. So trug der ungebildete Mann jeweils die Getränkeharassen in den Keller und schrubbte weit über ein Jahrzehnt lang im Restaurantbetrieb die Pfannen und Töpfe. Dafür erhielt er einen Jahreslohn von 46’150 Franken – leicht über dem Existenzminium, der in der Gastrobranche als marktüblich bezeichnet wird. Dass Achmed anderswo mehr verdienen würde – viel mehr, wie heute die IV Basel fiktiv glaubt – stand ausser Frage. Achmed, am Existenzminimum lebend, hätte wohl sofort und pragmatisch den Job gewechselt.