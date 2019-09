Figurentheater kennt keine Grenzen

Zum Auftakt des Basler Figurentheaterfestivals strandete die französische Compagnie Barolo­solo beim Tinguely-Museum. Gemeinsam mit rund 150 Zuschauern bildeten sie eine eindrückliche Zirkuskarawane, die sich am Kleinbasler Ufer entlang den Rhein hinunter bewegte. Das Stück «Balad’O» bot an sechs Spielorten am und im Rhein ein vagabundierendes Spektakel.