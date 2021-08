Englands bekannteste Karikaturistin – Figuren (wie) aus einem Comic Das Basler Cartoonmuseum widmet Posy Simmonds eine grosse Einzelausstellung. Die 76-Jährige ist als «Guardian»-Mitarbeiterin eine Ikone. Und eine Vorkämpferin für ein starkes Frauenbild. Markus Wüest

Grummelig, eigenwillig und bewaffnet. Cassandra Darke. Foto: © Posy Simmonds, 2018

Cassandra Darke, Gemma Bovery, Tamara Drewe. Heldinnen der Bücher von Posy Simmonds. Aber nicht Roman-Heldinnen, sondern starke beziehungsweise hin- und hergerissene Frauen in sogenannten Graphic Novels. Diesen englischen Ausdruck mit Bildband zu übersetzen, wird der Sache nicht gerecht. Eine Graphic Novel ist vielmehr ein Buch, das von Zeichnungen, Illustrationen lebt. Und wer könnte das besser als Posy Simmonds, die seit den 70er-Jahren treu, kompetent, bissig und aktuell für die britische, linksliberale Zeitung «The Guardian» zeichnet. Eines der Blätter, von dem man getrost sagen kann: findet weltweit Beachtung.

Weiter nach der Werbung

Rosemary Elizabeth «Posy» Simmonds stammt aus Cookham, Berkshire, am äussersten westlichen Rand des Grossraums London. Sie hat Grafik studiert, und wenn man ihre Notizbücher und ganz frühen Arbeiten studiert, die im Rahmen der ihr gewidmeten Einzelausstellung im Basler Cartoonmuseum aufliegen, werden rasch zwei Sachen klar: Diese Frau ist eine geborene Zeichnerin. Und diese Frau interessierte sich schon von Anfang an für die Sache der Frau. Ihre Rechte. Ihre Rolle. Ihr Bild.

«True Love» – fast schon eine Hommage an die amerikanischen Superheldencomics. Foto: © Posy Simmonds

Was wird von der Frau erwartet? Hübsch zu sein? Schön zu sein? Gefügig zu sein? Auf eigenen Beinen zu stehen? Selber Karriere zu machen? Und was erwarten die (jungen) Frauen von sich selber und ihrem Leben? Auf den Märchenprinzen zu treffen? Ihm das Herz zu brechen, ihn zu heiraten und viele herzige kleine Kinderlein zu gebären? Tough zu sein? – Widersprüchlich? Ach was, wirklich?

Posy Simmonds arbeitet nicht umsonst seit Jahrzehnten für den «Guardian». Ihr Blick auf die (englische) Gesellschaft mit all ihren Klassen und Schichten ist ein äusserst kritischer. Und deshalb sind auch die Frauenfiguren, die sie stets in den Mittelpunkt ihrer Geschichten stellt – und nicht Männer! – realistisch. Nah am wahren Leben. Cassandra Darke ist eine gescheiterte Kunsthändlerin, die in eine dunkle Geschichte reingezogen wird. Gemma Bovery ist eine Wiedergängerin von Madame Bovary und eine Reminiszenz an deren Schöpfer, Gustave Flaubert. Und Tamara Drewe eine junge Journalistin in einem Umfeld von Literaten. Und auch diese Figur orientiert sich an der Literatur. Pate stand der Klassiker «Far from the Madding Crowd» von Thomas Hardy.

Fred, der Kater, der mehr sein möchte, als er ist. Foto: © Posy Simmonds

Eine clevere Geschichtenerzählerin wie Posy Simmonds weiss das Format des Comicstrip beziehungsweise der Graphic Novel frei und kreativ zu nutzen. Sie spielt mit der Zeit – nicht alles ist linear erzählt – und mit dem Platz auf der Seite. Die Gestaltung ist mutig. Handgeschriebene Texte sind eines ihrer Markenzeichen. Dazu zeichnet sie klar und illustriert häufig farbig. Das Repertoire ihrer Darstellungsformen ist stupend.

Anette Gehrig, Direktorin des Museums, hat ein paar der Vorlagen von Posy Simmonds verwendet, um eigens Tapeten zu schaffen, die nun die verschiedenen Räume im Cartoonmuseum zieren. Arts and Crafts wie bei William Morris? Wer die Bücher von Simmonds genau betrachtet, kommt nicht umhin, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu bewundern.

Matilda. Ein Mitglied der Addams Family oder einem wüsten Albtraum von Stephen King entsprungen? Foto: © Posy Simmonds

Und wenn wir hier für diesen Artikel nun auch den Kater Fred verwenden und die potenziell unheimliche Matilda – der Addams Family entsprungen oder doch eher einem wüsten Albtraum von Stephen King? –, so dient das als Beweis, dass der Kosmos der Posy Simmonds herrlich breit ist. Ob Kinderbuchklassiker oder beinharte Detektivgeschichte à la «Cassandra Drake» – die Illustratorin, Zeichnerin und Schreiberin überzeugt. Kein Wunder, wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Die Ausstellung ist – wie üblich bei Anette Gehrig – fantastisch konzipiert und gestaltet. Ein Highlight sind die Skizzenbücher. Nur so kriegt man als Laie mit, wie solche Geschichten entstehen. Und wie eine talentierte Hand mit ein paar Strichen einer Figur Leben einzuhauchen versteht. Ein Tipp: Sehen Sie sich im ersten Stock der Ausstellung «Seven Ages of Women» an. Grossartig. Leider können wir es Ihnen hier aus technischen Gründen nicht zeigen.

Posy Simmonds «Close Up», Cartoonmuseum Basel, St. Alban-Vorstadt 28, Basel. Bis 24.10.

Fehler gefunden?Jetzt melden.