Galerie Guillaume Daeppen – Figuren am Schmelzpunkt Der Winterthurer Illustrator und Künstler Wonky stellt im Kleinbasler Ausstellungsraum seine psychedelisch anmutenden Arbeiten aus. Julia Konstantinidis

«Out the Mud no 3» (2022). Foto: Wonky

Bei Balthasar Bosshard ist der Name Programm: Unter seinem Künstlernamen Wonky, was so viel wie wackelig oder auch schief bedeutet, malt der Winterthurer seine knalligen, psychedelisch anmutenden Bilder. Ab Samstag, 20. August, bis zum 22. Oktober ist eine Serie von grossformatigen Acrylbildern und Tuschezeichnungen sowie Siebdrucken auf verschiedenen Materialien in der Galerie Guillaume Daeppen zu sehen.