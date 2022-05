E-Auto-Bestseller – Fiat 500 überholt Tesla im April Der elektrische Fiat 500 fährt in Europa der Stromer-Konkurrenz voraus. Und profitiert dabei auch von einer zyklischen Tesla-Schwäche.

Der Fiat 500e war im April das beliebteste E-Auto Europas. Foto: Fiat

Der Fiat 500 hat im April die Elektroauto-Bestsellerliste in Europa erobert. Mit 5524 Neuzulassungen landetet der italienische Kleinstwagen laut dem Marktbeobachter Jato vor Peugeot e-208 (3370 Einheiten) und Skoda Enyaq (3645 Einheiten). Vormonats-Primus Tesla Model 3 schaffte es nicht in die Top Ten – ein bekanntes Muster am Quartalsbeginn, wenn der aktuelle Bestand verkauft und die neuen Schiffsladungen noch nicht in Europa sind.

Bei den Plug-in-Hybriden rangiert erneut der Ford Kuga PHEV mit 3413 Neuzulassungen an der Spitze der Verkaufscharts. Mitsubishi Eclipse Cross (2738 Einheiten) und Volvo XC40 (2584 Einheiten) folgen bereits mit deutlichem Abstand.

Beliebtester PW unabhängig von der Antriebsart war der Peugeot 208 mit 15’615 Neuzulassungen. Auf den Plätzen folgten VW T-Roc (13’998 Einheiten) und Dacia Sandero (12’913 Einheiten). Der Dauerbestseller VW Golf schaffte es nicht in die Top Ten. (lie)

