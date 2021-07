Gericht rüffelt Fachhochschule – FHNW muss Studenten unter Strafandrohung zur Prüfung zulassen Einen Tag vor Schulabschluss stellte die Fachhochschule Nordwestschweiz einen aufmüpfigen Studenten auf die Strasse. Das Gericht hat die FHNW inzwischen angewiesen werden, ihrem Schüler die Prüfung abzunehmen. Daniel Wahl

Oberflächlich partizipativ und modern, im Hintergrund knallhart gegen seine Studenten: Das FHNW-Institut Hyperwerk mit einer Aktion auf dem Schulgelände im Dreispitz. Foto: Katrin Schultheiss

Alle Zeichen standen auf Grün: Max Estrich (Name geändert) und sein Team waren mit ihrem Projekt, das sie am Hyperwerk der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) entwickelt hatten, auf dem Podest gelandet. Sie beschäftigten sich mit der Rezyklierung von Nährstoffen aus menschlichen Exkrementen. «Bau dir deine eigene Nährstoffquelle» – die Nahrungsmittelproduktion gleich zu Hause vor Ort ankurbeln zu können, war eine der erfolgversprechendsten Innovationen aus dem Haus am Dreispitz.

Das Hyperwerk ist eine Art Umwelt-Institut, das seine Studenten dazu anleitet, über die Verflechtungen von Mensch, Maschinen, Pflanzen und Tieren nachzudenken und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Der Institutsleiter beschäftigt sich gern mit linken Utopien: Städte ohne Autos, statt mit Euro mit Watt zahlen. Entsprechend partizipativ und modern gibt man sich: Studenten tafeln mit ihren Dozenten, man ist per du, die Studenten dürfen sogar ihre Noten mitgestalten. Umgekehrt haben besonders Engagierte, wie Max Estrich, sogar ihre privat gekauften Computerprogramme und den entsprechenden Software-Zugang der Schule und den Mitstudenten zur Verfügung gestellt.