Auftakt Swiss Indoors – Feurige Töne, tanzende Fans und ein kleiner Seitenhieb Bei der Eröffnungszeremonie richtet Organisator Roger Brennwald den Blick in die Zukunft und erwähnt dabei einen Namen nicht. Danach zeigt Carlos Alcaraz, dass er nicht nur Talent hat, sondern auch ein Kämpfer ist. Tobias Müller

Liess die Tennisfans auf den Rängen tanzen: Alvaro Soler. Foto: Kurt Schorrer

Roger Brennwald musste leise kichern und seine Rede kurz unterbrechen, die Pointe gefiel ihm zu gut. Der Turnierorganisator machte wie gewohnt den Anfang beim offiziellen Eventstart der Swiss Indoors, dem Super Monday. In seiner Ansprache auf dem Center Court blickte er nur knapp zurück auf die vergangenen und teils schwierigen Jahre, nachdem sein Turnier zweimal der Covid-Pandemie zum Opfer gefallen war.

Dann richtete er den Blick nach vorn. Sprach von der Zukunft, vom starken Teilnehmerfeld in Basel mit dem Spanier Carlos Alcaraz und dem Norweger Casper Ruud, von der sogenannten Next Generation, die eine «nicht aufzuhaltende Welle» auf der ATP-Tour sei. Und dann sagte Brennwald: «Damit präsentieren wir erst mal seit vielen, vielen Jahren ein federleichtes Tableau.»

«Wir sind zurück auf der Weltbühne. Nach drei Jahren Pause ist der Center Court zu St. Jakob wieder hell beleuchtet», sagte Turnierorganisator Roger Brennwald. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Natürlich wussten die 8600 Zuschauer in der Halle genau, was Brennwald damit sagen wollte, und klatschten nach kurzem Zögern Beifall. Der zehnmalige Swiss-Indoors-Sieger Roger Federer hatte nach seinem Rücktritt kommuniziert, dass er sich emotional noch nicht bereit fühle für einen Abschied vor Heimpublikum. Den Namen Federers erwähnte Brennwald in seiner Rede nicht.

Stattdessen bedankte sich der Turnierchef beim Publikum auf den Rängen, er sagte stolz in die Runde: «Was für ein Tag! Wir sind zurück auf der Weltbühne. Nach drei Jahren Pause ist der Center Court zu St. Jakob wieder hell beleuchtet. Liebe Tennisfreunde, wie schön, dass sie diesen denkwürdigen Moment mit uns teilen.»

Als Brennwald das Rednerpult schon lange verlassen hatte, fiel der Name Roger Federer dann doch noch. Der deutsch-spanische Popsänger Alvaro Soler heizte mit feurigen Tönen dem Publikum in der St.-Jakobs-Halle ein. Zwischen zwei Liedern nahm er sich jedoch kurz Zeit, um Federer und Rafael Nadal als «Legenden» des Sports zu bezeichnen, und erzählte vom emotionalen Auftritt der beiden im Doppel am Laver-Cup, ehe er mit seinen letzten Songs das Basler Publikum nochmals zum Tanzen brachte.

Den ersten Satz verlor er noch, danach zeigte er seine wahren Qualitäten: Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Weltrangliste. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Als die Mikrofone und Instrumente auf dem Center Court dann abgeräumt waren, wurde auch noch Tennis gespielt. Dabei zeigte Carlos Alcaraz, warum er als der Shootingstar seines Sports gilt. Und dass er nicht nur ein grosses Talent ist, sondern auch ein grosser Kämpfer. Nachdem er den ersten Durchgang verloren hatte, fand er nach und nach sein Spiel, die Sicherheit in seinen Schlägen und das Selbstvertrauen der vergangenen Monate. Der Spanier schlug die letzte Vorhand platziert in die Ecke und gewann 3:6, 6:2 und 7:5.



Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

