Zeugen gesucht – Feuerwehr verhindert bei Waldbrand in Grellingen Schlimmeres Am Freitagabend brannte es im Grellinger Wald. Die Polizei geht davon aus, dass Menschen am Brand schuld waren.

In einem Waldstück in Grellingen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden dabei keine verletzt. Die Polizei ging nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer fahrlässig oder mutwillig verursacht worden war.

Der Brand brach kurz nach 17 Uhr aus und breitete sich auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern auf dem trockenen, mit Laub und Kleingehölz bedeckten Waldboden aus, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Dank einem schnellen Einsatz konnte ihn die Feuerwehr demnach rasch eindämmen und schliesslich löschen.

Die Brandursache steht gemäss der Polizei Basel-Landschaft noch nicht abschliessend fest und ist Gegenstand weiterer Abklärungen. Erste Untersuchungen deuten demnach aber daraufhin, dass das Feuer fahrlässig oder allenfalls mutwillig entfacht wurde. Die Polizei Basel-Landschaft sucht deshalb Zeugen.

Erhebliche Waldbrandgefahr wegen Trockenheit

Die Feuerwehr rief laut Polizei erneut zur Vorsicht im Umgang mit Feuer im offenen Gelände auf. So sollen Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfacht werden. Auch soll ein Feuer vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig gelöscht werden. Zudem sollen keine Raucherwahren weggeworfen werden. Bei starkem oder böigem Wind soll auf Feuer verzichtet werden.

In beiden Basel gilt aktuell die Waldbrandgefahrenstufe 3. Das Amt für Wald beider Basel mahnt zu vorsichtigem Umgang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe.

Grund für die erhebliche Waldbrandgefahr in den beiden Basel seien das sehr schöne und warme Wetter mit wenig bis keinem Niederschlag, teilte das Amt am Donnerstag mit. Die Böden im Wald seien wegen des niederschlagsarmen Winters und Frühjahrs sehr trocken.

SDA/kom

