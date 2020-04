Trockenheit spitzt sich zu – Feuerverbot in Basel-Stadt Der Regenmangel wird zunehmend zur Gefahr. Nun reagieren der Stadtkanton und Sissach mit strikten Massnahmen. Mischa Hauswirth

Waldbrand Waldbrandgefahr Feuer Feuerverbot 14. August 2015 Florian Bärtschiger

Die Niederschläge in den vergangenen Wochen waren spärlich, hinzu kommt eine Bisenlage (Ostwind), welche die Trockenheit in den Wäldern der Region zusätzlich verschärft. «Das für die kommenden Tage angesagte schöne Wetter führt dazu, dass die Waldbrandgefahr weiter anwächst und wie in den Nachbarkantonen als gross eingeschätzt werden muss. Das Amt für Wald erlässt aus diesem Grund für die Wälder im gesamten Kantonsgebiet ein Feuerverbot», teilt das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt mit. Auch die Gemeinde Sissach hat mitgeteilt, dass «auf Gemeindegebiet per sofort ein abso-

lutes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe» gilt.

Ab sofort Feuermachen verboten

Im Kanton Basel-Stadt ist deshalb ab Mittwoch verboten, in den Wäldern und in Waldesnähe ein Feuer zu entfachen.

Die Behörden erinnern an die wichtigsten Regeln:

- Es ist verboten, im Wald und am Waldrand Feuer zu entfachen.

- Das Verbot gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie für Grills aller Art.

- Es ist verboten, Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.

- Ebenfalls untersagt ist das Steigenlassen von Heissluftballonen oder Himmelslaternen (gekaufte oder selber gebastelte), die durch offenes Feuer angetriebenen werden.

Das Feuerentfachungsverbot gilt bis auf Widerruf.