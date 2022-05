Brandserie im Wasseramt – Feuerteufel setzt in der Region Solothurn zwei weitere Gebäude in Brand Die Serie von Bränden im Kanton Solothurn geht weiter. In der Nacht auf Sonntag brannten im Wasseramt bei Kriegstetten eine Schreinerei und eine Lagerhalle. Es gab keine Verletzten. In der Nacht auf Samstag war bereits ein Bauernhof ein Raub der Flammen geworden.

Die beiden Grossbrände sind in der Nacht zum Sonntag innerhalb von kurzer Zeit ausgebrochen. 20Min/News-Scout

Die beiden Brände in der Nacht auf Sonntag waren in der Luftlinie lediglich rund 300 bis 500 Meter voneinander entfernt, bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn entsprechende Informationen von Lesereportern des «Blick».

Brandermittler stehen im Einsatz – Polizei bittet um Mithilfe

Die Feuerwehren von Derendingen, Biberist und Kriegstetten seien noch immer im Einsatz, um die Brände zu löschen. Vorsorglich seien neben der Polizei auch Ambulanzen vor Ort – dies aus Vorsichtsgründen. Die Brandermittler seien ebenfalls im Einsatz.

Derzeit tappt die Polizei noch im Dunkeln, was die Brandursache angeht. Wegen der rund 8 bis 10 Brände in der Region seit April geht die Polizei in den drei aktuellen Fällen von Brandstiftung aus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um den oder die Täter zu fassen. Auffällig sei, dass es in der Region immer an einem Wochenende brenne, sagte der Sprecher weiter.

