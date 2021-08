Landbeiz – Feuer und Flamme im Feuerwehrauto Viele Spitzenköche haben auf kleiner Herdplatte begonnen. In Sissach kocht und bedient ein 22-Jähriger mit Ambitionen – im Foodtruck. Heiner Oberer

Im Foodtruck bei der Krone in Sissach kocht Rino Zumbrunn. Und das macht er ganz gut. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Als Erstes sticht der rote Foodtruck ins Auge: ein Opel Blitz, Baujahr 1959, der früher als Feuerwehrauto im Einsatz war. Rino Zumbrunn (22), gelernter Koch, hat den Oldtimer zusammen mit seinem Vater Thomas und Bruder Heiko vor vier Jahren komplett zerlegt. Nun haben sie den Oldtimer von Grund auf restauriert und in ungezählten Arbeitsstunden in eine fahrende Küche verwandelt. Jetzt dient die alte Dame in neuem Gewand im Aussenbereich der Krone in Sissach dem jungen Koch als Showküche. Der Vater hat dafür die Krone und das dazugehörende Areal kürzlich erworben.