Glimmbrand in Kleinlützel – Feuer nach Wespenjagd In Kleinlützel kam es am Samstag zu einem Glimmbrand. Ursache war ein Insektenspray.

In diesem Haus kam es zum Glimmbrand.

Wie die Solothurner Polizei mitteilt, kam es am Samstagabend bei der Besenbeiz Remel in Kleinlützel zu einem Glimmbrand bei der Holzfassade. Dieses entstand, nachdem eine Person Wespenspray durch ein Loche in der Holzfassade sprühte. Aus noch ungeklärten Umständen, entzündete sich der Spray, was zum Brand führte. Die Feuerwehr konnte grösseren Schaden verhindern.

jho