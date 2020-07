Erneut brennt Kirche in Frankreich – Feuer in Kathedrale von Nantes ausgebrochen Am Samstagmorgen kämpfen 60 Feuerwehrleute gegen einen Grossbrand in der Kirche in Frankreich. UPDATE FOLGT

In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Départements Loire-Atlantique der Nachrichtenagentur AFP mit. Augenzeugen berichten, das Feuer sei im Bereich der Kirchenrose ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet.

Gemäss französischen Medien handelt es sich um einen Grossbrand. Zwar ist inzwischen kein offenes Feuer mehr zu sehen. Der Brand ist aber offenbar noch nicht unter Kontrolle, 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Rund um die Kathedrale wurde eine große Polizeisperre eingerichtet.

Die Kathedrale von Nantes ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und stammt aus der französischen Spätgotik. Der Brand weckte Erinnerungen an das verheerende Feuer in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame vor mehr als einem Jahr. 2015 hatte in Nantes ein spektakuläres Feuer das Dach einer Basilika zerstört. Der Brand zerstörte damals den Grossteil des Dachstuhls der Kirche Saint-Donatien.

( lop /sda )