Feuer in Unterkunft für Obdachlose – Mindestens 58 Tote bei Brand in Südafrika In Johannesburg brach in einer mehrstöckigen Obdachlosenunterkunft ein Feuer aus. In dem Wohnhaus sollen bis zu 200 Personen gelebt haben.

Verhängnisvolles Feuer: Noch immer dringt Qualm aus dem mehrstöckigen Gebäude in Johannesburg. Foto: Michele Spatari (AFP/31. August 2023)

in Feuer in einem mehrstöckigen Gebäude im südafrikanischen Johannesburg hat mindestens 58 Menschen das Leben gekostet. 43 weitere seien verletzt worden, sagte der Sprecher der Rettungsdienste, Robert Mulaudzi, am Donnerstag. Unter den Toten sei mindestens ein Kind, wie die DPA meldet.

Mulaudzi sagte, das Haus sei praktisch eine Art inoffizielle Unterkunft für Obdachlose gewesen, die dort auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf ohne Mietvertrag eingezogen seien. Such- und Rettungstrupps seien noch im Einsatz. Die Zahl der Toten könne noch steigen, wie die DPA weiter schreibt. Die Suche in dem Gebäude sei schwierig. Zeugen zufolge könnten bis zu 200 Menschen in dem Haus gelebt haben.

