Löschaktion in der Basler KVA – Feuer in der Verbrennungsanlage Die Basler Feuerwehr verbrachte mehrere Stunden damit, einen ungewollten Brand zu löschen. Die Brandursache ist ungeklärt.

In der Kehrichtverwertungsanlage KVA Basel ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In der Basler Kehrichtverbrennungsanlage soll es brennen, aber nicht so: Ein Brand in der KVA hat am Dienstag einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz erfordert. Verletzt wurde niemand.

Ausgebrochen sei der Brand gegen 07.50 Uhr im sogenannten Müllbunker, teilten die Industriellen Werke Basel (IWB) mit. Gegen 12 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten die IWB zunächst keine Angaben machen. Spezialisten hätten Abklärungen aufgenommen.

Wegen des Brandes musste die KVA die Anlieferung von Kehricht vorübergehend stoppen. Auch die Holzschnitzel-Anlieferung für die beiden angrenzenden Holzkraftwerke war betroffen. In der Folge bildete sich ein Lastwagen-Rückstau, der sich ab 12.30 Uhr wieder aufzulösen begann, wie es in der Mitteilung heisst.

Nach Angaben der IWB produziert die KVA einen grossen Teil der Wärme für das Basler Fernwärmenetz. Die Wärmeversorgung aus der KVA sei aber durch den Brand nicht unterbrochen worden, sie könne durch weitere Anlagen sichergestellt werden.

SDA/rap

