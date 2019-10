Feuer im Gundeli, drei Personen evakuiert

An der Dornacherstrasse ist heute Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Wie Peter Gill, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, vor Ort erklärt, sei in dem Gebäude der erste Stock derart ausgebrannt, dass er nicht mehr bewohnt werden könne. «Der Alarm ging um 15.30 Uhr ein, Feuerwehr und Sanität waren rasch vor Ort», sagt Gill.