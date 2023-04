Brand in Möhlin – Feuer beschädigt Wasserschanze – war es Brandstiftung? Der Rasenteppich der Wasserschanze in Möhlin ist komplett zerstört. Ob zwei zuvor auf der Schanze gesichtete junge Männer mit dem Ereignis in Verbindung stehen, ist noch unklar. Lea Buser

Komplett verkohlt: Der Rasenteppich der Wasserschanze ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Foto: Kantonspolizei Aargau

Kurz vor 17 Uhr am Ostermontag meldete ein Passant den Brand der Wasserschanze am Rhein in Möhlin.

Zwar gelang es der Feuerwehr, die Flammen zu löschen – ein grösserer Sachschaden war allerdings nicht mehr zu verhindern, so wurde der Rasenteppich komplett zerstört. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilt.

Das Metallgerüst, das dem Freestyle-Team Fricktal gehört, wird üblicherweise zum Trainieren mit den Ski genutzt. Unmittelbar vor dem Ereignis hätten sich jedoch zwei junge Männer auf der Schanze befunden, schreibt die Kantonspolizei.

Augenzeugen beschrieben sie als etwa 18- bis 21-jährig. Einer der beiden habe eine Sonnenbrille getragen, der andere ein rotes T-Shirt und eine graue Hose. Die Polizei überprüfe derzeit noch, inwiefern die beiden in Zusammenhang mit dem Brand stehen.

Ganz oben auf dem mindestens zehn Meter hohen Turm werden die Ski angezogen: Im Sommer nutzen die Mitglieder des Freestyle-Teams Fricktal die Wasserschanze, um an ihren Tricks zu feilen. Foto: Kantonspolizei Aargau

Für die Schanzenbesitzenden hat das Feuer zahlreiche Folgen. «Falls es Brandstiftung aufgrund von jugendlichem Leichtsinn war, ist den Verantwortlichen wohl nicht bewusst gewesen, wie einschneidend dieses Delikt für uns als Verein ist», sagt Thomas Isenschmid, Präsident des Freestyle-Teams Fricktal.

Der ganze Teppich müsse ersetzt werden, sagt Isenschmid. Dieser sei auf teilweise ebenfalls beschädigten Blechböden fixiert. «Die ganze Schanze ist eine Spezialanfertigung», erklärt der Vereinspräsident. Es müssten alle Teile einzeln hergestellt und schliesslich fixiert werden. Allein das koste mehrere Tausend Franken.

Zudem seien die Matten am Geländer abgebrannt. Sollte auch das Gerüst, das aus verzinktem Metall bestehe, beschädigt sein, könne es sich sogar um einen Totalschaden handeln. Bisher hat die Wasserschanze, in deren Umgebung sich beliebte Grillstellen befinden, bloss kleinere Vandalenschäden erlitten.

Schanze hat einen emotionalen Wert

Das Sommertraining am Möhlemer Rhein von Mai bis September – ein wichtiger Zwischenschritt vor dem Üben im Schnee – wird das Team wohl an einen anderen Ort verlegen müssen: «Es wird schwierig, dass wir die Schanze dieses Jahr noch gebrauchen können oder rechtzeitig einen Ersatz erhalten», so Isenschmid.

Neben den hohen Kosten und dem verlorenen Sommertraining bedauert das Freestyle-Team Fricktal den Schaden noch aus einem anderen Grund: «Vor allem für ältere Mitglieder hat die fast 30-jährige Schanze einen emotionalen Wert», erklärt Thomas Isenschmid.

«Sie stand schon in Singapur, Peking oder am Züri-Fäscht, wo wir auch dieses Jahr als Showteam – allerdings mit Trampolins – auftreten. Es ist für uns also sehr schade, wenn wir sie nicht mehr haben.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.