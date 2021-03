Unter der Baustelle «La Colline» – Das geschützte Feuchtgebiet verdurstet Bereits 2013 wurde dem Goetheanum zugesichert, sein Naturschutzgebiet dürfe nicht beeinträchtigt werden. Doch genau das geschieht nun. Daniel Aenishänslin

Während über den Schutz des verdurstenden Feuchtgebiets geredet und geredet wird, gehen die «La Colline»-Bauarbeiten oberhalb dieses Naturschutzgebietes weiter. Foto: Christian Jaeggi

Es ist eingetreten, was die Biologen prognostizierten. Zumindest jene Biologen, die für die Naturschützer ihre Gutachten erstellten. Das geschützte Feuchtgebiet unterhalb der Baustelle «La Colline» in Arlesheim verdurstet. Die Gerinne der Süd- und Nordquelle führen kein Wasser mehr. Dass dem so ist, weiss nicht nur die BaZ, die an mehreren Tagen vor Ort war. Auch das Amt für Umweltschutz und Energie war vor Ort und kann unmöglich etwas anderes gesehen haben. Sicher ist, im Hintergrund laufen Gespräche. Wie eigentlich schon seit Jahren.

Heinrich Ueberwasser, Anwalt des Goetheanums, auf dessen Grund sich das Naturschutzgebiet befindet, wollte nichts über Teilnehmende und Traktanden sagen. Er wolle die Gespräche mit dem Goetheanum nicht gefährden. Noch sei es aber «kein ganz runder Tisch». Ueberwasser hält es «für staatsrechtlich bedenklich», wie viel Aufwand dem Goetheanum aufgebürdet werde. Alleine der Aufwand zu erfahren, ob und wieweit die Bau- und Umweltdirektion ihren Pflichten nachkomme, das Naturschutzgebiet zu schützen, sei enorm: «Es ist die Pflicht der Behörden des Kantons Baselland, nach den Ursachen der Gefährdung, die wohl auf Arlesheimer Territorium liegen, zu fahnden, die Verantwortlichen an ihre Pflichten zu erinnern und die Gewässer sowie die hohe Wohnqualität zu schützen.»