Festivalprogramm vorgestellt – Baloise Session mit Norah Jones, Noel Gallagher und Fanta 4 Generell ist Grossbritannien dieses Jahr in Basel gut vertreten: Passenger, Freya Ridings, Ellie Goulding und Jessie J stehen im Programm. Die Baloise Session startet am 21. Oktober.

Norah Jones war war bereits im Jahr 2016 mit dabei an der Baloise-Session und kehrt nun zurück nach Basel. Archivfoto: Dominik Plüss

Norah Jones, Noel Gallagher und «Die Fantastischen Vier» treten unter anderem an der diesjährigen Baloise-Session in Basel auf. Festival-CEO Beatrice Stirnimann hat am Mittwoch vor den Medien das Programm der zehn Konzertabende bekanntgegeben.

Die amerikanische Jazz- und Soulsängerin und neunfache Grammy-Gewinnerin Norah Jones war bereits im Jahr 2016 mit dabei an der Baloise-Session und kehrt nun zurück nach Basel. Vor ihr spielt das Fusion-Trio «GoGo Penguin».

Noel Gallagher, der zweite Frontmann der einstigen Britpop-Band- Oasis, ist als bekannte Rockgrösse mit dabei. Seine Nachfolgeband «Noel Gallagher’s High Flying Birds» spielt am letzten Konzertabend, zusammen mit dem britischen Sänger Richard Hawley.

Generell ist Grossbritannien gut vertreten an der Baloise Session: Passenger, Freya Ridings, Ellie Goulding und Jessie J stehen im Programm. Eine Reise in die Achtzigerjahre gibt es mit Dave Stewart vom Synthie-Pop-Duo Eurythmics. Am gleichen Abend gibt es die Soulstimme von Joss Stone zu hören.

Reggae, Singer-Songwriter, Electro

Am Reggae-Abend treten die Briten von UB40 sowie Gentleman aus Deutschland auf. Beide haben übrigens schon mal einen gemeinsamen Song aufgenommen. Eine weitere Kollaboration an der Baloise Session sei möglich, sagte Stirnimann.

Die deutschen Sprechgesang-Pioniere «Fantastischen Vier» geben gleich zwei Konzerte – beide Male zusammen mit Berner Wortakrobatik: Einmal tritt vor ihnen Rapperin Steff La Cheffe auf, die das Festival eröffnet, einmal die Folk-Brass-Kapelle Troubas Kater.

Für die leiseren Töne sind der israelische Indie-Sänger Asaf Avidan mit seinem Soloauftritt sowie die Bieler Singer-Songwriterin Dana zuständig. Elektronische Klänge gibt es mit dem Worakls Orchestra, hier in Kombination mit klassicher Musik, sowie mit Fritz Kalkbrenner aus Berlin.

Die Baloise Session findet vom 21. Oktober bis am 9. November 2023 in der Eventhalle der Messe Basel statt. Das Festival verfügt über ein Budget von 8 Millionen Franken, wie Stirnimann sagte.

SDA/bor

