Baloise Session 2022 – Fest in britischer Hand Am Freitag ging die Baloise Session 2022 mit einem Doppelkonzert von Holly Johnson und Morcheeba zu Ende. Ein stimmiger Abgang mit zwei sehr unterschiedlichen Exponenten der britischen Popmusik. Nick Joyce

Sein Aussehen hat sich stark verändert, aber er begeistert nach wie vor: Holly Johnson. Foto: Dominik Plüss

Die Jahre sind nicht spurlos an Holly Johnson vorbeigegangen. Das einst schmale Gesicht des schelmisch subversiven Sängers von Frankie Goes to Hollywood hat heute etwas Maskenhaftes. An das stark veränderte Aussehen des 62-jährigen Provokateurs musste sich das Basler Publikum am Freitagabend gewöhnen, als Johnson die Bühne der Event-Halle nach 22 Uhr bestieg.