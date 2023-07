Baselbieter Landrat tagt am Samstag – Fest im Parlament: «Drum hei mir au kei Land so lieb, wie euses Baselbiet» Das Parlament startet in die neue Legislatur. Am Samstag werden alle Politiker wie etwa der neu gewählte Regierungsrat Thomi Jourdan angelobt. Benjamin Wirth

Der neue Baselbieter Regierungsrat (von links): Anton Lauber (Mitte), Isaac Reber (Grüne), Monica Gschwind (FDP), Kathrin Schweizer (SP) und Thomi Jourdan (EVP). Foto: Dominik Plüss

Die Baselbieter sind ein eigenes Volk, immer noch, immer schon gewesen. Und das soll auf keinen Fall wertend verstanden werden, bitte: überhaupt nicht.

Aber wenn die 90 neuen Landräte und die fünf Regierungsmitglieder mit lauter Stimme und voller Inbrunst (die meisten zumindest) das Baselbieterlied singen, wird einem dies abermals verdeutlicht.

Ausschlaggebend für die fröhliche Zusammenkunft ist die konstituierende Sitzung, die datumsbedingt für einmal an einem Samstag stattfindet. Während sich Otto Normalverbraucher also von den Strapazen der Arbeitswoche erholt, den Rausch von Freitagnacht auskuriert oder bereits das schöne Wetter geniesst, tagt die Baselbieter Classe politique im provisorischen Landratsgebäude in Liestal.

Die erste Sitzung der neuen Legislatur ist allerdings ein Jubelanlass (und kein politischer Kopfschmerzen-Akt), bei dem neu gewählte Parlamentarier sowie Regierungsratsmitglieder angelobt werden. So viel vorweg: Ihre Wahl haben alle Politiker und Politikerinnen, wie zu erwarten war, angenommen.

Neu ist die SVP als stärkste Kraft nicht mehr in der Exekutive vertreten, dafür sitzt nun Thomi Jourdan in der Kantonsregierung. Zum ersten Mal in der Schweizer Geschichte tut dies mit ihm ein EVP-Politiker.

Pascal Ryf ist am Samstag zum höchsten Baselbieter gewählt worden. Foto: Dominik Plüss

Am Samstag wählt das Parlament ausserdem den Oberwiler Pascal Ryf (Mitte) als Landratspräsidenten und amtlich höchsten Baselbieter. Der 44-jährige Politiker aus Oberwil erzielt 79 von 88 Stimmen, was ein sehr gutes Resultat ist. Zum Vergleich: Vorgängerin Lucia Mikeler Knaack (SP) schaffte es nur auf 69 Stimmen.

Bildungsdirektorin Monica Gschwind wird für das kommende Jahr zur Regierungspräsidentin erkoren.

Zu reden gibt am ersten Tag des neuen Parlaments derweil die traditionelle Eröffnungsrede von Alterspräsident Andi Trüssel (SVP). Der 71-jährige Frenkendörfer kritisiert darin, dass das Parlament nicht aufs Volk höre. Und er sagt: «Genderdiskussionen tragen nichts zur Prosperität des Kantons bei. Vielmehr verkomplizieren sie die politische Auseinandersetzung.»

Dafür erntet er böse Worte von SP-Fraktionsvizepräsident Jan Kirchmayr, der in den sozialen Medien schreibt: «Eine absolut unwürdige Rede des Alterspräsidenten.»

Wie auch immer. Für die Politiker heisst es nun: Sommerferien. Die erste Sitzung, an der es dann wieder ausschliesslich ums Politische geht, ist Ende August.

Bis dahin werden sich die Kantonspolitiker noch ein bisschen besingen:

Vo Schönebuech bis Ammel

Vom Belche bis an Rhi,

Lit frei und schön das Ländli,

wo mir deheime si.

Das Ländli isch so fründlig,

Wenn Alles grüent und blüeht.

Drum hei mer au kei Land so lieb

Wie euses Baselbiet …

